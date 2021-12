Tóth Zoltánné, a Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének igazgatója megerősítette, hogy a kiszállítás az önkormányzatok aktív közreműködésével folyamatos. Csanádapáca után pénteken Pusztaföldváron negyvenen vették át a csomagokat, zömében hátrányos helyzetű, többgyermekes családok. Egyedülálló idős emberek is részesültek a támogatásból. – Az adományok 6 területi szervezetünknek a segítőivel és önkormányzati partnereinkkel jut el a rászorulókhoz. A Mészáros Csoport 500 csomagja Békés megye 14 településén teszi könnyebbé az ünnepekben a családok életét. Az adomány tartalma változatos, kisgyermekek, felnőttek egyaránt találnak benne kedvükre valót, finomságokat, tartós élelmiszereket is – tudtuk meg Tóth Zoltánnétól, aki arról is beszélt, milyen sikeres volt az élelmiszer-áruházakban általuk végzett gyűjtési akció. Sok helyen lehetett velük találkozni az elmúlt napokban. 25 településre juttatták el (tartós élelmiszerekből 5027 kiló, édességből 215 kilogramm jött össze) az összeállított majd 850 csomagot.