– Amivel most pluszban meg kellett küzdenünk, az a gépjárműhiány. Gyepmesteri autónk nem működött rendesen, többször is előfordult, hogy reggel egyszerűen nem indult be, így nem tudtunk a bejelentett kutyákért indulni és állatorvoshoz sem tudtuk őket vinni. Nélkülözhetetlen volt az alapvető javítások elvégzése, ami a napokban meg is történt, csak hát a számla 557 ezer forintot tett ki. Mivel folyamatosan pénzhiánnyal küszködünk, még jobban össze kell majd húznunk a nadrágszíjat – tette hozzá Kiszely Zoltánné.