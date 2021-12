– A fiatalok helyben tartása miatt nagyon fontos a felsőoktatás fejlesztése – mondta Paláncz György, a város oktatási ügyekért felelős tanácsnoka.

Hangsúlyozta, hogy a ­Szegedi Tudományegyetemmel való együttműködésnek is köszönhetően egyre ­többféle képzést nyújtanak a Gál Ferenc Egyetemen, igazodva a helyi vállalkozások igényeihez.

Azzal pedig, hogy bővül a kínálat, nagyobb az esély arra is, hogy helyben tanulnak tovább a közép­iskolás éveik után a fiatalok, majd, mivel itt szereznek diplomát, a munkaerőpiac számára is értékes végzettséget, a városban is helyezkednek el.

Hozzátette, hogy ugyanakkor nem csak a képzések tehetik vonzóvá a békéscsabai felsőoktatást. Az épületeket szükséges korszerűsíteni, a környezetet felújítani. A tervezéssel most elindult a ­Modern Városok Program keretében megvalósítandó beruházás eredményeként modern, a mai kor követelményeinek megfelelő helyen tanulhatnak majd a hallgatók.