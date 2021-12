– Apa azt mondta, nekünk olyan fánk lesz, melyen a csillag plafonig ér. Anya vacsorára kacsát és nyulat süt, de még alkudozom vele, mert kicsit sajnálom az állatokat – tette hozzá, kiemelve, nagyon szeret festeni, reméli, a Jézuska vásznat, állványt hoz neki. A festményeiből szívesen ajándékozna másoknak is. – A kisöcsémmel kitaláltunk dalt és táncot, előadjuk majd szenteste – mosolygott. Barátja, Mag Levente különleges ok miatt is várja az ünnepet. A szülinapom is majdnem karácsonyra esik. Legnagyobb vágyam, hogy az egész család ott legyen a fa körül. Anyával sokat sütünk-főzünk, és az oviban is készülődünk, énekelünk, kézműveskedünk. – Tanuljuk a betlehemes játékot is, én vagyok Mária, Levi meg József – tette hozzá vidáman Luca.