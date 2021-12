Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere

– Várakozással tekintek a 2022-es esztendő elé. Bízom benne, hogy városunk legalább olyan eredményes és fejlesztésekben gazdag évet fog zárni, mint most 2021-ben is, hiszen Békéscsaba jelenleg egy komoly fejlesztési ciklusban van. Nagyon sok projekt zajlik és még számtalan fejlesztési terv van még az én fejemben is. Ehhez a Modern Városok Program és a TOP adja a legnagyobb keretet.

Reményeink szerint a koronavírus járvány 2022-ben már nem lesz akkora befolyással mindennapjainkra, mint az idei, vagy a tavalyi esztendőben.

Személy szerint megfogadom, hogy több időt fogok a családommal, az unokáimmal tölteni. Igyekszem majd úgy alakítani a napirendemet, hogy több lehetőségem legyen sportolni, illetve a szabadidőmet a friss levegőn tölteni.