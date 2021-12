– A hideg miatt többet vagyunk otthon, fűtünk, főzünk, világítunk, sok-sok elektromos eszközt használunk. Fontos, hogy a fával fűtött háztartásokban ne legyen túl közel a tüzelő a kandallóhoz, cserépkályhához, kazánhoz. Gyúlékony anyagot ne tároljunk odabent, és ne szárítsunk mosott ruhákat a kandalló előtt. Lehetőleg védjük a környezetet a kipattanó szikráktól is – sorolta a szóvivő. Hangsúlyozta, egy gázkonvektor burkolata is elérhet olyan magas hőt, ami meggyújthatja a ráterített ruhát. Balesetet előzhetünk meg azzal, ha a hősugárzót, a gázzal működő fűtőberendezést kellő távolságra helyezzük el más berendezési tárgyaktól, illetve azzal is, ha nem tüzelünk háztartási hulladékkal.