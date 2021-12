Már sötétedés előtt elkezdtek gyülekezni a szabadkígyósi művelődési ház előtt a fényfüzérekkel feldíszített autók. Balogh András, a program ötletgazdája hírportálunknak lelkesen mesélte, a világhálón keresztül látott egyszer egy ehhez hasonló felvonulást, és elhatározta, hogy ő is csinál egy ilyet. – Tavaly horgászás közben döntöttem el, másfél héttel az első rendezvény előtt, hogy Szabadkígyóson is életre hívom ezt a vidám karácsonyi programot. Tavaly hárman mentünk végig a fényfüzérekkel feldíszített autóinkkal a település utcáiban. Akkor is óriási sikert arattuk a helyieknél. Idén pedig már októberben meghirdettem a felvonulást, amire 13-an jelentkeztek, hogy autóikkal fényt vigyenek a kígyósiak otthonába – avatott be minket a kezdeményezés ötletgazdája. A rendhagyó felvonulásra a tulajdonosok maguk díszítették fel autóikat, mindenki fantáziájára volt bízva, milyen színbe, díszbe öltözteti járművét.