Babák Mihály polgármester az eseményen elmondta, az Emberöltő Alapítvány azt tűzte ki céljául a képviselőtestület támogatásával, hogy legyen egy olyan lehetőség, ahol a különböző felajánlásokat begyűjtik, és így karácsony előtt megajándékozzák a rászoruló családokat például tűzifával, vagy jelen esetben élelmiszercsomaggal. A szervezés pedig idén is sikeres volt, amiért nagyon hálás nekik. Hozzátette, a szarvasi családsegítő a háttere ennek az alapítványnak, amely az egész járásban segíti az ehhez hasonló akciókat. Mindezt nem csupán az ünnepek előtt, hanem egész évben teszik, így a koronavírus okozta nehéz helyzetekben is mindenki számíthatott rájuk. Elárulta, az önkormányzat is igyekszik segíteni a rászoruló családokat, most például 10 ezer forintot utaltak ki mintegy kétszáz gyereknek azért, hogy mindenkinek lehessen valami a fa alatt. Tóth Tamásné, a központ vezetője elmondta, az immár húsz éve hagyománnyá vált Mindenki karácsonyát – amelynek szellemi atyja Csík Attila volt – tavaly óta tartják sátorban a családsegítő udvarán a pandémia miatt. Korábban az Árpád Szálló dísztermében volt minden évben egy rendezvény, ahol megvendégelték a rászoruló családokat. Hozzátette, idén összesen 300 olyan csomagot állítottak össze az Élelmiszerbank jóvoltából, ami nagy segítség lehet a családoknak karácsony előtt. Ez tartalmaz többek között konzerveket, cukrot, lisztet, száraztésztát olajat, rizst, illetve idén édességet és kávét is. Mellette a hagyományokhoz híven töltött káposztát – 1200 tölteléket – és bejglit osztottak, amiket már az alapítvány biztosított, és a helyi gyermekélelmezés készített el. Örömmel tapasztalták, hogy a kezdeményezés sikeres volt, hiszen a családok folyamatosan érkeztek.