– Az iskolai, óvodai gyermekközösségek szülői munkacsoportjai a világjárvány miatt elmaradt rendezvényeik bevételét remélték így pótolni – hangsúlyozta Szlávik Krisztina, az esemény egyik szervezője. Hetek óta készült a mézeskalács, a rulyka (hagyományos szlovák karácsonyi édesség), a kézműves karácsonyi díszek és lakásdekorációk. Örvendetes, hogy a helyi termékek is megjelentek, kapósak voltak a lekvárok, szörpök, termelői mézek, a birsalmasajt. Bár a zord téli időjárás miatt a tervezett szabadtéri helyszínről a helyi közösségi színtér falai közé kényszerült a rendezvény, nem maradt el az adventi vásárok szokásos jó hangulata, a forralt bor, a tea melletti beszélgetés, a gyerekzsivaj, a közösségi együttlét. Szlávik Krisztina elmondta, a kereslet felülmúlta a várakozásokat, még a környező településekről is jöttek érdeklődők. Sokan itt szerezték be az ajándéknak szánt portékát.