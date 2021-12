A közösségformáló eseménynek nagy sikere volt. A szülők közül többen érkezett süteményekkel – volt, aki több tálcával is hozott –, az eladásban szintén segédkeztek, és nemcsak Zsadányból, hanem a környező településekről is betértek érdeklődők, mivel a vásárt több felületen meghirdették. Hozzátette: szép összeg gyűlt össze, a reményeik szerint az utazási költségeket fedezhetik belőle. Gulyásné Lupsán Mariann óvodavezető hangsúlyozta: szülői felajánlásoknak köszönhetően Mikulás-csomagot kapott a közelmúltban minden zsadányi óvodás, egy vállalkozó támogatásának hála pedig karácsonyi pakkot is hazavihettek a gyermekek.