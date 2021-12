Az olyan kistelepülések életében, mint Tarhos, az elmúlt időszak komoly fordulópontot jelent, hiszen a fejlesztésekkel sokat tehettek az életkörülmények javítása és a fiatalok helyben maradása érdekében, a falusi csoknak is köszönhetően több fiatal pár már le is telepedett a településen. Jelenleg nem is nagyon lehet találni eladó házat Tarhoson – nyilatkozta lapunknak dr. Kovács József országgyűlési képviselő. Mint mondta, kedvező jel, hogy egyre több gyermek születik a községben.

A beruházások kapcsán kitért arra, hogy a belterületi úthálózat fejlesztése mellett a külterületi utakra is kiemelt figyelmet fordítanak a településen.

Egyrészt a külterületi részeken élők miatt, másrészt azért, mert sokan dolgoznak ma is a mezőgazdaságban. Dr. Kovács József kifejtette, a település több része is komoly megújuláson ment keresztül az elmúlt években, példaként említette a templomot és környékét, a faluközpont rendbetételét, a temető megújítását. Hangsúlyozta, az utóbbi nyolc évben rengeteget fejlődött Tarhos, és a munkát a jövőben is szeretnék folytatni.