Czank Gábor gyomaendrődi plébános kérésünkre megfogalmazta, egyházi szemszögből számukra az advent a várakozás Krisztus születésének ünnepére. Lényegében egy bűnbánó, böjti időszak. Ilyenkor hangzanak el az ide kapcsolódó liturgikus énekek, szövegek és imádságok is az alkalmakon. Például ilyenek a régi ószövetségi próféciákból merített messiást és a megszabadítást váró gondolatok. Az egyházi szempont olvasata mellett pedig az idei adventben egy olyan időszakot élünk meg mindannyian, amikor már tényleg nagyon szeretnénk megszabadulni a jelenkor, mondhatni, legfőbb problémájától, a koronavírustól. Tehát a karácsony előtti négy hét most egy reményteli várakozásról is szól arra vonatkozóan, hogy vége legyen a minket egymástól elválasztó,és az ünnepeinket tönkretevő pandémiának.

Marti Miklós békéscsabai református lelkész elmondta, az advent üzenete máig az, hogy várjuk a szabadítót. Hozzátette, ugyan a keresztyének már nyilvánvalóan tudják, hogy eljött Jézus Krisztus személyében, aki a legnagyobb problémától, a bűntől és annak következményeitől szabadította meg az embert. Az idei adventben a legtöbb ember ismét a szabadításra vár, mégpedig a koronavírus okozta helyzetből. Végül elmondta, a lassításról azonban már kevésbé szól ez a négy hét, hiszen a feladatok akár a család, a munkahely körül vagy az élet bármely területén, nem szűnnek meg, illetve megváltozni sem fognak érdemlegesen. Ami örök, hogy az új egyházi év kezdetét jelenti ez az időszak, amikor próbálunk jobban odafigyelni Isten igéjére és akaratára.