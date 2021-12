Koronavírus Békésben 8 órája

Heti adat: így változott a Békés megyei fertőzöttek száma

Az újonnan regisztrált fertőzöttek száma az utóbbi időszakban egyre emelkedik Békésben is. Ez is azt jelenti, hogy a koronavírus tovább méri csapásait megyénkre is. Mutatjuk az elmúlt hét nap adatait.

N. T. N. T.

/Fotó: Shutterstock illusztráció/

/Fotó: Shutterstock illusztráció/

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a hétvégi, összesített adatok alapján a beoltottak száma 6 190 822 fő, közülük 5 893 531 fő már a második oltását is megkapta, 3 005 109 fő pedig már a harmadik oltást is felvették. Az elmúlt három nap alatt 16 017 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 198 939 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

A 48. héten is vizsgálták országszerte a szennyvizet. A kimutatásból megtudtuk, hogy a mintázott helyszínek többségét stagnáló tendencia jellemzi, emelkedés figyelhető meg Békéscsaba esetében is. Heti vizsgálatunkhoz a koronavirus.gov.hu honlapjáról kölcsönöztük az adatokat. Az első tábla a Békés megyei fertőzöttek számát, valamint annak emelkedését mutatja napi bontásban.

Második vizsgálatunk során az országos statisztikákat néztük meg közelebbről. Ezen az táblán a fertőzöttek, valamint az elhunyt betegek számát láthatjuk.

Előző vizsgálatunkat ide kattintva érheti el.

Koronavírus Békésben A dosszié további cikkei

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában