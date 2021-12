Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a hétvégi, összesített adatok alapján a beoltottak száma 6 226 399 fő, közülük 5 937 305 fő már a második oltását is megkapta, 3 104 194 pedig már a harmadik oltást is felvették. Az elmúlt három napban összesen 10 105 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 228 400 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. A 49. héten is vizsgálták országszerte a szennyvizet. A kimutatásból megtudtuk, hogy az előző hetekhez képest a stagnáló tendencia Békéscsaba mintáiban is megfigyelhető.