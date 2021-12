Az épületbővítés során tágas tornaszobát, külön foglalkoztató helyiségeket és nevelői szobát is kialakítanak. Korszerűsítik a fűtésrendszert, a villamos hálózatot. A klimatizálás, a napkollektorok felszerelése, az óvodaépület belső felújítása, a belső nyílászárók, burkolatok cseréje is része a projektnek. A fejlesztés kapcsán megújulhat a csoportszobák berendezése, a nevelőmunkát segítő eszközök beszerzésére is lehetőség nyílik. A projekt tervezett befejezése jövő szeptember.