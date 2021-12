– A vita arról szól, ki dönt arról, hogyan nevelik a gyermekeket. A kormány álláspontja és a gyermekvédelmi törvény is azt képviseli, hogy egy gyermek szexuális nevelése kizárólag a szülők dolga és joga, ezért a szexuális-propagandától meg kell védeni a gyermekeket – folytatta a gondolatot. – A kormány kitart amellett, hogy meg kell fékezni a gyermekekre irányuló egyre agresszívabb szexuális propagandát, amit a nemzeti konzultáció is megerősített. A válaszadók 97 százaléka ugyanis ugyanígy vélekedett. Dr. Kovács József hangsúlyozta, a négykérdéses népszavazás nagyban segítheti a kormányt, hogy megvédje álláspontját Brüsszellel, a külső és belső támadásokkal szemben egyaránt. Ezért is fontos, hogy minél többen részt vegyenek a referendumon.