– Nemcsak ételre és italra, lakásra és pénzre, hanem mindenekelőtt örömre van szüksége az embernek – folytatta a püspök. Aláhúzta, Isten közelsége ad okot az örömre. Közel van egyrészt időben, hiszen hamarosan beteljesedik az adventi várakozás, másrészt lelkileg is, úgy, mint a levegő, amit csak be kell lélegezni. Hozzátette: az Úr közelségéből eredő öröm olyan, amit a gond sem tud elűzni, és aki tele van örömmel, az szívesen ad belőle másoknak is.