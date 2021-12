Lázár Zsolt, az Ótemplomi Szeretetszolgálat vezetője elmondta, húsz évvel ezelőtt az intézményben az elmúlt száz év legnagyobb szociális beruházása valósult meg, ami ennyi év távlatában is felidézendő. Elmondta, az épületbe lépve ma is az látszik, hogy egy jól megtervezett épületről van szó, ami az ellátottak és a dolgozók szempontjából is végiggondolt. Az Ótemplomi Szeretetszolgálat fenntartásával pedig a gondozás mellett fő célja lett a szeretet átadása is.