– Alapvető cél a hazafias nevelés – foglalta össze Lipták József alezredes, a Magyar Honvédség 2. Vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred 101. Fekete Imre Területvédelmi Zászlóalj parancsnoka. Hozzátette, a zászlóalj feladata, hogy ebben segítse, támogassa az iskolát. – Itt nem arra kell gondolni, hogy a katonák majd órát adnak, hanem mindezek megvalósítását támogatják, de szabadidős tevékenységekben, például különböző, a honvédelemhez kötődő túrákban, eseményeknél, emlékhelyek-, vagy laktanyalátogatásoknál, a szállításban, és ezek szervezésében is segítünk – részletezte.



Mucsi Balázs, a BSZC főigazgatója, intézményük és a honvédség kiváló kapcsolatával kezdte, kiemelve többek között a közös megemlékezéseket, koszorúzásokat, és az évről évre megrendezett haditornát, melyre több fiatal is a BSZC iskoláiból jelentkezik. Kiemelte: bár az első szintről kezdenek a programban, de nem titkolt céljuk mindezt fejleszteni, és plusz lehetőségeket is biztosítani a diákoknak. Malatyinszki Péter, az iskola igazgatója az együttműködés előzményeit ecsetelte, majd ő is kitért arra, hogy az intézmény a későbbiekben szeretne feljebb lépni a programban, és az ágazati képzést is bevezetnék. Ebben többféle természettudományi, informatikai, elektronikai és műszaki ismereteket is elsajátíthatnak majd a tanulók.