Ezért úgy döntöttek, hogy a támogatásuk érdekében szervezik meg az idei süteményvásárt. Sokan jelezték előzetesen is szándékukat, és végül 45 tepsi sütemény érkezett a szervezőkhöz, sőt közben – helyi kezdeményezésre – tortalicitet is rendeztek, ugyanis négy torta szintén szerepelt a felajánlások között. A vásárra megtelt a művelődési központ­, és akkora volt az érdeklődés, hogy akik szinte nem rögtön érkeztek, azoknak nem is maradt sütemény. Ők pénzbeli adományaikért cserébe helyben­ készült török mogyorót kaptak­, amelyből 22 kilogramm fogyott­. Hozzátette: a jótékonysági süteményvásárhoz a Méhkeréki Románok Egyesülete révén kulturális program is kapcsolódott, fellépett a Romániában ismert és kedvelt előadóművész, Fuego, de színpadra álltak óvodások, általános iskolások és néptáncosok is. A példaértékű összefogás eredményeként 950 ezer forint gyűlt össze. Kiemelte: bár az édesapát semmi sem képes pótolni, egész Méhkerék megmutatta, hogy ott áll a család, a gyerekek mellett, ahogy azt egy erős és összetartó közösség teszi.