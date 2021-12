A világ legrégebbi, folyamatosan kiadott orvosi akadémiai folyóirata, a Massachusettsi Orvosi Társaság által kiadott The New England Journal of Medicine december 8-ai online verziójában jelent meg egy, az izraeli adatokat feldolgozó tanulmány, amely szerint a harmadik, megerősítő oltással beoltott személyek esetében 90 százalékkal kisebb az esélye annak, hogy belehalnak a fertőzésbe, illetve annak szövődményeibe, szemben azokkal, akik még csak két oltásban részesültek – fogalmazott dr. Vincze Gábor.

Dr. Vincze Gábor