Bodóczi István, a Patrióta Békéscsaba Egyesület elnöke hírportálunknak elmondta, évekre visszamenő hagyománya van már az egyesületnél annak, hogy a tagok személyes találkozásokon keresztül ismerkednek meg a városi diákság vezetőivel.

– És ha már együttműködünk, akkor igyekszünk ezeket az eseményeket úgy megvalósítani, hogy segíteni tudjuk az elképzeléseiket és a megvalósítani kívánt programjaikat. Ők örülnek, hogy segítünk nekik, mi pedig szerencsések vagyunk, hogy hozzájárulhatunk a munkájuk sikeréhez. Hisz, mikor rájuk nézünk, kicsit magunkat is látjuk bennük, mert nem is olyan régen még mi is hasonló szorgalommal vettük ki a részünket a békéscsabai diákélet szervezéséből – fogalmazott az egyesület elnöke.

Az egyesület tagjai a városi diákönkormányzat vezetőivel való legutóbbi beszélgetésükkor is próbálták összekötni a kellemeset a hasznossal.

Vidáman telt a beszélgetés és a csomagok összeállítása /Fotó: BMH/

– Az őszi hőlégballonos rendezvényünk megnyitójára még a városi diákönkormányzattól Csizmadia Bertold és segítői jöttek el, most viszont alkalmunk volt megismerkedni az új DÖK-elnökkel, Such Pállal, aki legalább annyira elkötelezett, lelkes és szorgalmas, mint az elődjei voltak. Fontosak ezek a rendszeres közösségépítő találkozások, hiszen ezeken az alkalmakon be tudunk számolni egymásnak az elmúlt időszak eseményeiről, tanulságairól, és ami talán még fontosabb, közösen tervezhetjük a jövőt – hangsúlyozta Bodóczi István.

Azonban, hogy a gyűlés ne csak a szavakról és tervekről szóljon, az egyesület tagjai ezúttal együtt készítették el a diákokkal a mikuláscsomagokat, melyeket közösen ajánlottak fel az Ajándékozz örömet Békés megye gyermekeinek névre keresztelt programra.