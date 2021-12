A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság dévaványai Kőmagtári Állattartótelepén házi bivalyok is vannak. Náluk az ellési szezon döntő része a tavaszi időszakra esik, és nyár végig be is fejeződik. Idén 29 tehéntől 25 bivalyborjú érkezett, közülük 12 üsző, 13 bika. Hosszú évek jó ellési százalékát tartva tehát ismét szapora volt az állomány.