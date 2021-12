Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság tájékoztatója úgy fogalmaz: autózni csúszós úton is lehet, csak kellő odafigyeléssel, jó gumikkal és a helyzethez illő vezetéstechnikával. – A teljesen lejegesedett út már más kategória, ónos eső közben-, után érdemes kivárni a síkosságmentesítést – hívták fel a figyelmet. Mint írták, a megcsúszás veszélye manőverfüggő is: kanyarban, sávváltáskor, előzéskor nagyobb rá az esély, tehát minden olyan helyzetben amikor az autóra oldalirányú erők is hatnak. Egyenes vonalú haladáskor a hirtelen gyorsítás-, vagy erős fékezés is okozhat tapadásvesztést. Emiatt lefagyásveszély esetén a kanyarokba a megszokottnál kisebb tempóval érdemes behajtani, kerülni kell az előzést (főképp nyomvályús vagy bordázott burkolatú utakon). Nagyon fontos, hogy ami egyenesen haladva nem csúszik, az kanyarba érve csúszhat.

Morenth Péter, a Magyar Gumiabroncs Szövetség elnöke is hasznos tanácsokkal szolgált, melyeket a szövetség honlapján tett közzé a napokban. Mint írta, érdemes gyakorolni a havas úton történő közlekedést.