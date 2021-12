Szőke Pétertől megtudtuk, immár ötödik éve tartanak szilveszteri csergetést, amit ezúttal a Széchenyi István Lótenyésztési Egyesülettel, a Békéscsabai Hagyományőrző Kulturális Körrel, a Harruckern Táncegyüttessel, Bandula Kornél néptáncossal és a Békés Megyei Károlyi-huszár és Honvéd Hagyományőrző és Kulturális Egyesülettel közösen hívtak életre. Elárulta, fő célja az eseménynek a hagyományőrzés, ami számára még fontosabb most, amikor a cifraszűrnek és a karikás ostornak is hungarikum gazdája lett. Hozzátette, a szűr újra aranykorát éli, és lényeges, hogy úgy maradjon meg az utókor számára, ahogy régen is készült. Épp ezért egyfajta kiállítás szerepe is van az óévbúcsúztató csergetésnek, ahol a rossz dolgok elűzése mellett bemutatják az eredeti cifraszűrt és egyéb népi, pásztori viseleteket is, természetesen a karikás ostor mellett.

A csergetés előtt a Harruckern Táncegyüttes műsorát láthatták az érdeklődők, majd Bandula Kornél pásztorbotólóját, ami után együtt vonultak át a közönséggel a Főtérre, a csergetésre.