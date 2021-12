G. Pataki Mária saját alkotásai közül is ajándékozott egyet-egyet a Padlásterápia fő támogatóinak: dr. Ferenczi Attila háziorvosnak, Sós Imrének, aki a Gőzmalom téren biztosít alkotóhelyet, Kőváry Ilonának, aki pénzadománnyal is patronálta a programot, s a képkereteket adományozó Söri Imrének. Idén már a nyolcadik terápia veszi kezdetét, ami nemcsak a nagy számú érdeklődőnek és a támogatóknak köszönhető, hanem a lelki segítőknek is, mint Zsidov Magdolna.