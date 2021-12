Hozzátette, hogy most is számos ajándékkal várták a véradókat: voltak, akik szombaton ingyenes sétarepülésen vehetnek részt Békéscsaba felett, illetve akadtak, akik segítségét borral és csokoládéval köszönték meg. Kiemelte: egy csaknem két évtizedes rekordot is megdöntöttek idén. Több akciót szerveztek ebben az évben – Békéscsaba mellett egy alkalommal Gyulán is –, és ezeken összesen több mint háromszázan nyújtottak segítséget, az eddigi csúcs kétszáz körüli volt. Immár ötvennyolcszoros véradóként hozzátette: nemcsak a véradásra, a segítségnyújtásra szeretne mindenkit buzdítani, hanem arra is, hogy szervezzenek a baráti társaságok, civil szervezetek, munkahelyi közösségek is hasonló akciókat.