Mint megtudtuk, az útburkolat és a járda is megújult az érintett területeken. Kálmán Tibor kiemelte, a település két frekventált része újulhatott meg, így az ünnepi időszakban az arra járók, arra közlekedők a Karacs Teréz utcában már felújított úttestet és járdát, míg a Széchenyi téren térkő borítással megújult járdát használhatnak. A felületeket közel 40 millió forintos támogatásból és több mint 7 millió forintos önerő hozzáadásával alakították ki – tette hozzá Kálmán Tibor, aki Polgár Zoltán alpolgármesterrel, a körzet önkormányzati képviselőjével járta be a több mint 5000 négyzetméteres területet. Kálmán Tibor nyomatékosította, közös céljuk, hogy a jövőben még több, a mostanihoz hasonló beruházás valósuljon meg a város különböző pontjain. Polgár Zoltán kiemelte, a Karacs Teréz utca Békés egyik központi része, jelentős átmenő forgalommal. Ezért is vált fontossá a szakasz rekonstrukciója, amihez a Belügyminisztérium által elnyert támogatás adott lehetőséget. – Az egyik legfontosabb célunk, hogy javítsuk a közlekedési feltételeket, melynek érdekében állandóak a különböző fejlesztések és karbantartások a városban – hangsúlyozta Polgár Zoltán. Mindent nem tudunk egyszerre megcsinálni, de törekszünk arra, hogy folyamatos beruházásokkal, munkával javítsuk a körülményeket. A közelmúltban egyébként kormányzati támogatásnak köszönhetően kilenc utcát aszfaltoztak le a városban.