– A gyulai hetek arról szóltak, hogy mielőbb elérjék a kislányok a 2300 grammos súlyhatárt. Nagyon várta, hogy hazatérhessenek. Hogy sikerült az átállás?

– A kórházba kerülésemig nagyon aktív életet éltem. A párommal a vállalkozás körüli tennivalókból vállvetve kivettük a részünket. Majd lassítanom kellett, a szülés után két napra átkerültünk Gyulára. A babák szépen fejlődtek, egész nap mellettük voltam, tanultam, tapasztaltam, miként kell majd itthon is velük foglalkozni. Még ott sem gondoltam, milyen más lesz, amikor az ember az egészségügyben a profin dolgozók segítsége nélkül, a négy fal között ott van három kicsi gyermekkel. Szeretnék köszönetet mondani a gyulai koraszülöttosztály dolgozóinak, és mindazoknak az orvosoknak, nővéreknek is, akik engem és a többi édesanyát is biztattak ezen az úton, nyugtattak, hogy minden rendben lesz. Az ott eltöltött hetek a tanulásról szóltak, majd októberben hazatértünk. Kezdetben még volt anyatej, majd átszoktak a kislányok a tápszerre. ­Azóta Barbara, Brigitta és Boglárka megduplázták a súlyukat. Nagyon ügyes és mosolygós kisbabák.