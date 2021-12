– Szedjük össze a lehullott leveleket, és komposztáljuk vagy szállítsuk el a kertből. Sokan takarásra is felhasználják a leveleket, hiszen a fagyok ellen kiváló védelmet nyújtanak, és természetes, lebomló szerves anyagról van szó. A megkezdett műtrágyát ajánlatos kiszórni – amikor még az idő engedi –, ha nem tudjuk megfelelően tárolni, és légmentesen tartani. A szerves trágyát is juttassuk ki a talajba, és dolgozzuk is be. Aki még nem tette meg, szedje le a fákról az oltóvesszőket, és ezeket becsomagolva, hűvös helyen tárolja a tavaszi felhasználásig – részletezte az elnök.