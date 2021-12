Dankó Béla országgyűlési képviselő 2010-ben a település polgármestereként a képviselő-testület döntése alapján adta át a díszpolgári címet Oszter Sándornak, akihez jó barátság fűzte. A díszpolgári cím indoklásában szerepelt, hogy Oszter Sándor hosszú évek óta őrzi, ápolja és népszerűsíti a kondorosi betyárhagyományokat. – Tiszteletbeli kondorosinak számított, és büszkén vállalta is a kötődést a településhez – hangsúlyozta vasárnap Dankó Béla. Már most hiányzik, és hiányozni fog nekünk, személy szerint nekem is, hiszen egy olyan színművész volt, akire mindenki felnézett munkássága, teljesítménye alapján. Az emberi része legalább ilyen fontos, mindenkihez volt egy-két jó szava. Ha bárki megszólította, közvetlenül beszélgetett vele, sztárallűröktől teljesen mentes, jó emberként marad meg az emlékezetünkben.