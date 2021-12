– Napjainkban még erősebben keressük a kapaszkodóinkat, melyek bennünket Kárpát-medencei népeket összekötnek. Minél erősebb a külső nyomás, annál jobban ragaszkodunk a velünk hozott, jól ismert és közösséget formáló helyi értékeinkhez, hiszen a nemzetiségi hagyományaink, kultúránk és vallásunk sokkal közelebb van egymáshoz, mint ami esetleg elválaszthat minket. Az összetartozás érzése valódi erőt adhat a továbbiakra. Kijelenthetjük, hogy a nemzetiségek tagjai szerencsések, hiszen két kultúrában és közösségben is otthonosak, ugyanakkor a felelősségük is nagyobb, hogy megőrizzék és átadják ezt az örökséget – mondta el Tircsi Richárd. Aki szerint a nemzetiségi napok nagyszerű kulturális értékeket nyújtanak, ugyanakkor a jövőre vonatkozóan is igen hasznosak, mélyülnek a közösségi kapcsolatok, és tervek születnek a még eredményesebb együttműködésre.