Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke elmondta, a nyersen fogyasztott gyümölcsök, zöldségek mellett egyre gyakoribb, hogy a vásárlók otthon ezeket kifacsarják, turmixolják, sokszor többféléből készítenek ivólevet, mártást, pürét. Kuriózumként megjelent a kígyóuborka ilyen jellegű felhasználása is. Az ünnepi asztalra ajánlhatom például a sült kacsát narancsmártással, a fahéjas sült almát vagy a sült gesztenyét, már az illatuk is csábító. Az aszalványok is egyre közkedveltebbek, ezeket is elkészíthetjük otthon, a gyümölcs- és zöldségcsipszek pedig ételeink ehető díszítőelemei lehetnek.