– Milyen jövő esztendőt vár?

– Mindig is azt mondtam, hogy agrárium nélkül nincs vidék, vidék nélkül nincs Magyarország. Így van ez most is. Biztos vagyok abban, hogy az agrárium szereplői a kamarához, a Magoszhoz hasonlóan mindent megtesznek azért, hogy a mezőgazdaság, az élelmiszeripar a várhatóan nehéz, kihívásokkal teli következő időszakban is maximálisan teljesítsen, mindenki javára. Ennek szellemében kívánok boldog új esztendőt az agráriumban, az agráriumért dolgozóknak, és a Békés Megyei Hírlap valamennyi olvasójának!