Hozzátette, kedden is számítanak a gyerekekre, a családokra. Az újrahasznosítás jegyében használt pólók, esetleg farmernadrágokból rongyhorgolással alkotnak hasznos dolgokat, amelyek székpárnaként, szőnyegként, lábtörlőként, fürdőszobai kilépőként is szolgálhatnak.

Hangsúlyozta, hogy az adventi időszakban több kézműves foglalkozást tartottak a békéscsabai bibliotékában, amelyek rendkívül népszerűek voltak a kisgyermekes családok körében, volt, hogy a szülők szintén bekapcsolódtak az alkotás folyamatába.

Születtek többek között – szintén használt ruhákból – karácsonyi manók, törpék, papírból térbeli, forgó balerinák, hópelyhek és könyvjelzők, de karácsonyi képeslapot is alkothattak tejfölös doboz tetejét is felhasználva. Elmondta: a varró- és rongyhorgoló kézműves foglalkozások jövőre is folytatódnak a megyei könyvtárban, és a farsangi időszakhoz közeledve álarcot ugyancsak készíthetnek a gyermekek.