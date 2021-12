A 245 fiatalból tizenöt hátrányos helyzetű gyermek számára 50 százalékos kedvezményt biztosítanak, így nekik 28 ezer forintba kerül a térítési díj. A tervek szerint negyven műhelyt működtetnek majd harmincegy műhelyvezetővel, és negyvenegy diáksegítő, illetve karbantartó, takarító, ebédosztó is hozzájárul majd a tábor sikeréhez. Az eseményhez most is szükség van az önkormányzat támogatására, amely 5 millió 371 ezer forintot biztosít a célra, a játékváros teljes költségvetése több mint 20 millió ­forint. A további összegeket pályázati és egyéb támogatásokból, valamint a befizetett összegekből fedezik. Amennyiben­ a járványhelyzet lehetővé ­teszi, akkor a németországi testvérvárosból, Ditzingenből is fogadnak majd vendégeket a játékvárosban, akik egy-egy műhely irányítását is ellátják.