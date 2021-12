Lencz Erika békéscsabai tanuló nem hagyja az utolsó pillanatra a karácsonyi vásárlást, előre gondolkozik, kinek mit vehetne, saját kézzel is készít meglepetést, édesanyjának pedig könyvet vesz. Nagy Zsoltné nyugdíjas tanítónő is azt tervezi, hogy jóval az ünnep előtt megvásárolja az ajándékokat. Év közben figyelte, kinek mi okozna örömet, fontosnak tartja, hogy az ajándék tetszetős és hasznos is legyen. A tömeget a járvány miatt igyekszik kerülni, több terméket online rendel.