Gyula/Békés 2021.11.29. 17:14

Városaink is reagálnak a klímaváltozás hatásaira

A jövőben várhatóan jelentősen növekedni fog a hőhullámos napok száma, a forró időszakok száma pedig néhány évtized múlva elérheti a 20-25 napot, és a trópusi éjszakák száma is emelkedik majd. A kihívásokra pedig már most reagálni kell, Gyulán a múlt héten fogadta el a város klímastratégiáját a helyi képviselő-testület, Békésen pedig hétfőn mutatták be a dokumentumot egy konferencián.

Papp Gábor Papp Gábor

A szélsőséges időjárási események a klímaváltozással a jövőben egyre gyakoribbá fognak válni – idézte fel a dokumentum egyik fontos részét a gyulai képviselő-testület múlt heti ülésén dr. Görgényi Ernő. A város polgármestere elmondta, az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján az 1981 és 2016 közötti periódusban már most is kimutatható a térségben egy körülbelül 1,6 fokos középhőmérséklet-emelkedés. Gyulán jelenleg is dolgoznak újabb erdők telepítésén. Képünkön Puskás Lajos okleves erdőmérnök és dr. Görgényi Ernő /Fotó: Petróczki Gábor/

A jövőben várhatóan ez tovább fog növekedni, miközben Gyula is a klímaérzékeny települések sorába tartozik. A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATÉR) 22 adata szerint Gyulán a következő 50 évben várhatóan a hőhullámos napok száma 86-90 százalékkal fog nőni a jelen időszakhoz képest. A hőhullámos napok hőmérsékletének emelkedése körülbelül 30 százalékos, míg a forró napok száma akár az évi 20-25 napot is elérheti majd. A lefuttatott klímamodellek alapján megállapítható, hogy az átlaghőmérsékletek valószínűleg a jelenlegi 12-ről 15 fokra fognak emelkedni, ennek megfelelően a minimum értékek 7-ről 10-re, a maximumok pedig 17-ről 21-re fognak emelkedni. Az éghajlati szélsőségek erősödését mutatja a trópusi éjszakák 3-ról 30-ra, illetve a forró napok 5-ről 40-re történő várható emelkedése. Ezzel párhuzamosan a csapadékmentes napok száma 120-ról 180-ra fog nőni, az évi csapadékmennyiség pedig 400 milliméter körüli szintre fog csökkenni. Mindez együttesen is indokolja a klímastratégia elfogadását és annak végrehajtását. Békésen dr. Duray Balázs tartott érdekes előadást /Fotó: Bencsik Ádám/

Dr. Görgényi Ernő elmondta, az önkormányzat még 2019-ben nyert el pályázati támogatást a szakmai anyag kidolgozására. A pandémia ugyanakkor ezt is lelassította, hiszen a munka fontos elemei voltak a közösségi társadalmasítást jelentő események, amelyek megtartását a járvány nehezítette. A szakértői csapat a helyi civil, gazdasági és politikai élet szereplőit is bevonta a stratégia elkészítésbe. A 132 oldalas szakmai anyag a kérdések teljes területét érinti a helyzetértékeléstől a célok meghatározásáig.

Utóbbival kapcsolatban a polgármester kifejtette, Gyula a 2018-as bázisévhez képest 2030-ra az üvegház hatású gázok (ÜHG) 19 százalékos, 2050-re pedig 40 százalékos csökkentését tűzte ki célként. A részletekkel kapcsolatban a polgármester elmondta, a lakó- és középületek üzemeltetéséből származó ÜHG-kibocsátást 2030-ig 22 százalékkal csökkentenék. Ugyanez az elképzelés a helyi közlekedés és szállítás területén 30 százalékos mérséklődést jelentene, az ipari és szolgáltató szektorban pedig 22 százalékos csökkenést tűztek ki maguk elé célként, míg a keletkezett hulladékot 25 százalékkal mérsékelnék 2030-ig. A város vállalta, hogy az említett időpontig 100 hektárral növelik az erdőterületeket a szén-dioxid megkötő képesség javítása érdekében.

Dr. Görgényi Ernő hangsúlyozta, a klímastratégiában megfogalmazott célokat úgy lehet leghatékonyabban átadni a város lakóinak, ha együtt és egyszerre szólítják meg a fiatalokat és a felnőtteket. A szakmai anyagban is kitértek arra, hogy a szemléletformálásban a család szerepe kitüntetett, de ugyanúgy el kell érni az idősebbeket is.

Fontos cél, hogy hatósági, tervezési eszközökkel, valamint a vízbázis innovatív és fenntartható használatával segítsék a természetes növényzet, a mezőgazdaság, a lakosság és a turisták alkalmazkodását, illetve a felmelegedő és szárazabbá váló klíma hatásainak kivédésére megerősítsék a közegészségügyi és szociális intézményrendszert. Ugyancsak lényeges a megváltozott éghajlathoz igazodó talajművelési eljárások, és fajtaválasztás, a víztakarékos öntözés használta, valamint a helyi védett természeti és épített értékek állapotromlásának megakadályozása.

Békésen klímavédelmi konferenciát tartottak Klímavédelmi konferenciát rendeztek hétfőn délután a békési városháza dísztermében, ahol többek között bemutatták a szinte teljesen elkészült helyi klímastratégiát. Kálmán Tibor polgármester köszöntőjében elmondta, a szakmai anyag nagy mértékben meghatározza Békés hosszú távú jövőjét. Nagyon fontosnak nevezte, hogy a klímavédelemnek jelentős szerepe van abban, hogy a mostani fiatalok és gyermekeik hogyan élnek majd évtizedek múlva. Dr. Duray Balázs szakértő kiemelte, a Zöld 14 Egyesület szakemberei a stratégia elkészítését egy felméréssel és helyzetértékeléssel kezdték. A városban mintegy 60 ezer tonna szén-dioxiddal egyenértékű üvegházhatású gázkibocsátás mérhető egy év alatt. Kitért arra, hogy hazánkban a Dél-Alföld a klímaváltozás hatásainak fokozottan kitett terület, ezért fontos célként határozták meg például az épületek energiafelhasználásából származó üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését. Békés a fenntartható közlekedési rendszerek fejlesztésében már komoly érdemeket szerzett, és várható, hogy a kerékpáros és vízi infrastruktúra tovább fejlődik majd. Klímavédelmi szempontból szintén jelentősek a csapadék- és belvízvédelmi rendszerek korszerűsítései, illetve a belvíz integrált kezelését célzó projektek. Szegedi Balázs, a megyei önkormányzat alelnöke a Békés Megyei Éghajlatváltozási Platformot mutatta be.

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában