– Annak idején egy Tóth Ferenc nevű juhásztól hallottam, miszerint ismerőse úgy gazdagodott meg, hogy szarka­fészekben talált aranyat – árulta el Holóka Demeter Péter. – Mivel korábban neves vadászírók könyveiben is olvastam a csillogó tárgyakat gyűjtő madarakról, és szüleink is emlékeztek ilyen történetekre, nekünk sem kellett több. Nekiálltunk felkutatni a határban lévő szarka­fészkeket. Körülpásztáztuk a csatornapartot, ez a madár egyébként nagyon gyakran kökényesben rak sűrű, erős fészket. Ki is szedtünk néhányat, de nem találtunk semmit. Ennek ellenére az élmény nagyon meghatározónak bizonyult a kaland, az önfeledt percek miatt. Olvashatunk arról is, hogy a felnőttek miért mondták azt a gyerekeknek, hogy a kanálisokban vízi borjak laknak.