– Akkoriban a Gábor Áron utcai épület földszintjén működő, debreceni központú Alföldi Üzemélelmezési Vendéglátó Vállalatnál dolgoztam – mesélte. – Ismertem Laczó Pált és az általa kiötlött süteményt is. Már akkor elhatároztam, egyszer majd én is készítem. Így is lett, a receptúrán minimálisat módosítottam a kor igényeinek megfelelően, de ami nem változott: ma is az egyik legkedveltebb sütemény.