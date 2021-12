Jelentős rendezés veszi kezdetét az Élővíz-csatorna városi szakaszán, amelynek célja, hogy úgy a növényzet, mint a vízfelület hosszú távon is a békésiek és a vendégek kikapcsolódását szolgálja. Mint kiemelte, ahhoz, hogy az utókor is élvezhesse ezt a páratlan természeti értéket, szükség van az idős, beteg, balesetveszélyes faállomány cseréjére is.