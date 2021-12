pályázat 2021.11.20. 15:00

Több út újult meg idén Gerendáson

Több út is megújult a településen – tájékoztatott Gerendás polgármestere. Lengyel Zsolt András elmondta, egy tavalyi sikeres pályázatuk segítségével közel 7 millió forintból a Bem utca egy szakaszát újították fel még korábban, most november első napjaiban a másik szakaszt is befejezték. A Móra és a Rákóczi utca pedig teljes hosszában új aszfaltburkolatot kapott.

B. O. B. O.

– A Belügyminisztérium által kiírt 25 százalék önerő vállalása mellett megvalósuló útfelújítási pályázat támogatási összege közel 13 millió forint volt, melyhez az önkormányzat 4,3 millió forint önerőt biztosított – részletezte a polgármester.

Hozzátette, a Magyar Falu Program felhívására benyújtott sikeres pályázatuknak köszönhetően több mint 20 millió forint forrást kaptak: ebből a Széchenyi utcát és a Bajcsy-Zsilinszky utca Dózsa György utcától induló szakaszát sikerült felújítani, melynek munkálataival éppen a napokban végeztek.

