– A fenyő nagyon kiterebélyesedett, kinőtte a helyét, ezért úgy döntöttünk, felajánljuk a városnak – fogalmazott a házaspár. – Örülünk, hogy a település karácsonyfája lehet. El is határoztuk, hogy mindennap kimegyünk és megnézzük. Reméljük, hogy sokan gyönyörködnek majd benne. Bagoly Lászlóék egyébként azt is eldöntötték, hogy idén ismét egy nagyobb gyökeres fenyőt vesznek majd, melyet szintén elültetnek. Szeretnék látni, hogy ez a fa is olyan szépre megnő, mint az előző.

Békésen hétfőn délelőtt emelték helyére a gyönyörű ezüstfenyőt /Fotók: Imre György/