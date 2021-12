Egyébként, hogy milyen nagy volumenű munkálatokra van szükség, azt az is mutatja, hogy a területet mélyen ki kellett bontani, a laikus szemlélő számára most egy kifejezetten nagy gödör látható. Ennek egyébként több oka van. Egyrészt egy 300-as csövet befogadó akna süllyedt meg, annak az alja szakadt be, másrészt a szakemberek nemcsak a hibát javítják ki, hanem az érintett szakasz teljes rekonstrukcióját is elvégzik, cserélik a mintegy negyvenéves csöveket.

A csőtöréssel érintett területen jelenleg óriási munkát végeznek az Alföldvíz szakemberei /Fotó: Bencsik Ádám/