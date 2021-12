– Az évek során sok-sok más esemény is történt, voltak hagyományőrző és hagyományteremtő alkalmak, alakultak szekciók, jártunk fellépni, kirándulni, baráti kapcsolatokat alakítottunk ki más szervezetekkel, vidám napokat töltöttünk együtt. Büszkén mondhatjuk, hogy a 10 évet megértük, élményeket és értékeket közvetítettünk, ezáltal a mi közösségünk is erősebbé vált, összetartozásunk elmélyült – sorolta az elnök. Idén is megszervezik a cipősdoboz-akciót, segítve a nehéz körülmények között élő gyermekeket. Adventi hétvégékre is készülnek.