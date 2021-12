– Nagylétán, a mai Létavértesen élt, 104 évesen halt meg két évvel ezelőtt. Sokat tett a közösségért, kancsalsággal küzdő kisgyermekeken segített, népszerű volt és közkedvelt. Az ötvenes évek elején indította útjára a Tiszta udvar, rendes ház mozgalmat településén, amelyhez később a Magyar Vöröskereszt is csatlakozott a falutisztasági program keretében – részletezte a Békéscsabai Városvédő-és Városszépítő Egyesület elnöke. Hozzátette, ezért is látható a mai napig sok táblán a Vöröskereszt jelképe. A mozgalom a humanitárius szervezet segítségével országszerte ismertté vált, a kertes házak lakói szívesen beneveztek az elismerő címért. Ítészek járták a házakat, pontozták a portákat. Aki százat elért, az kitehette a Tiszta udvar, rendes ház feliratot, sőt, díszoklevelet is kapott, ami igazi presztízst, kitüntetést jelentett. Ugrai Gábor elárulta, megyénkben a tábla először egy füzesgyarmati ház falára került ki 1960 októberében. A mozgalom csúcspontja is a hatvanas évekre tehető, 1963-ban például több mint 18 ezer megyei házra került ki a dicsőségtábla.

Drugan Árpád bízik benne, hogy az ő házukra is kikerülhet majd újra a tábla /Fotó: Imre György/