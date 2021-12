– A leendő kerékpárút nyomvonalára is tettünk lámpákat, most azt is megcsináltuk előrelátó módon. Volt olyan utca, ahol eddig nem volt közvilágítás. Ott is megoldottuk, ahogy Pusztaközpont és az állami gazdaság is led-es világítást kapott. Így 49 százalék az éves energiamegtakarítása a kardoskúti önkormányzatnak – tette hozzá Varga Pál.