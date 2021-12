A gyilkos csomorika nem véletlenül kapta ezt a nevet, ugyanis valóban rendkívül mérgező növény. Legmérgezőbb része a gumós, megvastagodott gyökértörzse. Mivel egyáltalán nem büdös, nem szúrós szagú, sőt inkább kellemes, édeskés ízű és zelleres illatú, ezért régen a legelő állatok is gyakran megették és megbetegedtek tőle. Ahol gyilkos csomorika van, ott a víz felszínén az olajhoz hasonló filmréteg alakul ki, ez utalhat a jelenlétére. A növény az emberre is komoly veszélyt jelenthet, heves görcsöket, nagyobb mennyiség elfogyasztása esetén pedig akár légzésbénulást és halált is okozhat.