Bucsa Megfelelő létszám esetén az önkormányzat eddig is segített abban, hogy a helyi lakosok eljussanak az oltópontokra, és ez most sincs másképp. Mint Kláricz János polgármester ismertette, emellett a településen a háziorvosok is oltanak, és mivel közel vannak Karcaghoz, így többen is az ottani oltópontot keresik fel.