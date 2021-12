Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) csütörtökön engedélyezte az 5-11 évesek oltását is a Pfizer-vakcinával. Magyarország készen áll ennek a megszervezésére is, van elég Pfizer-vakcina és a kormány le is kötött további gyermekek oltására való Pfizer vakcinákat – írja a koronavirus.gov.hu.